合作金庫25日完成對寶興能源48億8,000萬元聯貸案籌組，並由董座雷仲達和寶興能源董事長蔡佳?共同完成聯貸合約簽署儀式，本次聯貸案授信用途主要為建置太陽能電廠暨營運所需資金，參與融資的銀行計有8家，超額認購至1.3倍。

合庫指出，寶興能源公司成立於108年4月，為寶晶能源100％持有的子公司，主要營業項目為太陽能發電業務，為寶佳集團副董事長林家宏為響應政府「2025年，綠能發電量達全台總電力供應量20％」綠能政策，結合該集團資源投資而建置太陽能電廠。

合庫進而說明，寶晶能源目前規劃在屏東縣由寶興能源建置枋寮鄉電廠、城市發展電業建置林邊鄉電廠、寶隆能源建置獅子鄉電廠，除了在屏東縣，寶晶能源也設立了不同專案型子公司，由寶宏能源建置營農型電廠及寶發能源建置屋頂型電廠。而寶晶能源預計投資新台幣61億元開發枋寮120MW太陽能電廠，待完工後，預估每年發電量1.9億度，約可提供屏東縣3.5萬戶用電量，占屏東全縣15％戶數。

屏東不少農地長期有地層下陷與淹水問題，被劃定不利耕作區，對此合庫指出，中央及地方政府目前已擇定東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮為「光電專區」，規劃兩年內設置800MW。農民將不利耕作土地若出租「種電」能收到租金收入，寶晶據此對屏東進行電業布局，亦有發電收入，未來三年內，寶晶能源預計總投資額將達新台幣150億元，目標在林邊、枋寮地區設置300MW太陽能電站，完工後將占「屏東800MW光電計劃」發電量的37.5％。

(工商 )