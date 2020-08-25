華南金控旗下華南金資產管理公司公告，董事長、總經理異動，變動日期為8月25日，董事長原為李桐豪，因任期屆滿卸任，原總經理劉天焱升任董事長，新任生效日期為8月25日。

由於原總經理劉天焱升任董事長，總經理由原副總經理王耀賢升任，新任生效日期為8月25日。

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