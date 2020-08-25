華南金控旗下華南金資產管理公司董事長、總經理異動 21:052020/08/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控旗下華南金資產管理公司公告，董事長、總經理異動，變動日期為8月25日，董事長原為李桐豪，因任期屆滿卸任，原總經理劉天焱升任董事長，新任生效日期為8月25日。 由於原總經理劉天焱升任董事長，總經理由原副總經理王耀賢升任，新任生效日期為8月25日。 (工商 ) #董事長 #總經理 #升任 #華南金控 #華南金資產管理公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東故事館 左岸10月進駐 04:102020/08/25 地方新聞 《盤中解析》台積電穩 台股站回月線 10:342020/08/25 財經 金士頓KC2500固態硬碟 全新登場 04:102020/08/25 產業．科技 吳欣儒走馬上任 談疫情下新光金五大主軸 14:112020/08/25 財經 B2B商務金融解決方案 Visa拚年底上線 04:102020/08/25 投資理財 《觀光股》雲品經營3不3要 君品Collcetion拚成餐飲界airbnb 17:052020/08/25 財經 永豐金控 贊助資安會議 04:102020/08/25 全球財經 上博科技領頭打造智慧製造國際隊 04:102020/08/25 投資理財 台新金釋善意 積極協商彰銀案 04:102020/08/25 財經焦點 久裕公開收購 裕國再攻漲停 04:102020/08/25 證券．權證 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 台股狂噴3天後 專家洩2原因 鐵口明天漲跌 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 疫情威脅下 肯德基停用64年經典廣告語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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