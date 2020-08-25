教育部體育署今(25)日舉辦「109年度國民體育日」啟動記者會，特別邀請跨欄王子陳傑與多次入圍金鐘獎的主持人Lulu黃路梓茵擔任代言人，合作拍攝宣傳影片，邀請大家一起落實「運動99、健康久久」的全民運動精神。

體育署今日舉辦「109年度國民體育日」啟動記者會，特別邀請到跨欄王子陳傑，與多次入圍金鐘獎的主持人Lulu黃路梓茵，共同擔任109年度國民體育日代言人，並首度合作拍攝宣傳影片，於今日啟動記者會公開亮相，邀請大家一起落實「運動99、健康久久」的全民運動精神。

甫於模擬東京奧運對抗賽男子400公尺跨欄項目奪冠的陳傑，有望3度代表臺灣征戰奧運，搭檔近期剛推出全新個人專輯的Lulu，為本年度國民體育日的代言人，兩人一出場就由號稱要成為運動甜心的Lulu向臺灣跨欄王子陳傑下戰帖，逗得全場大笑，雖然是首次合作，但在廣告拍攝時，卻是默契十足，身為運動健將的陳傑也教了Lulu許多運動後的拉筋伸展小秘訣。

記者會現場準備了特製的跨欄，兩位代言人邀請教育部體育署長官共同大步跨過，代表著全民跨越今年的所有困難，揮別疫情的影響，邁向嶄新的開始，同時也宣告啟動「109年國民體育日」，期望全民一起用運動維持活力、秀出爆發力、挑戰自我。

「109年度國民體育日」宣傳視覺以「運動超能力」為主題，主打美漫風格，兩位代言人變身為運動漫畫的主角，除了貼近現今流行趨勢，更要展現運動帶來的活力與健康，讓人彷彿擁有超能力一般。

於記者會上首播的宣傳影片，則以逗趣的「你知道運動要注意甚麼嗎？」作為開頭，帶出保持規律運動的許多好處，而影片中兩人也特別宣傳國民體育日三免費一優惠的好康：

一免費：「公共運動設施免費用」，國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用。

二免費：「體適能檢測免費做」，9月份免費的體適能檢測，讓民眾更了解自己的身體狀況，選擇適合的運動，達到運動健身目的。

三免費：「體育表演會免費看」，9月19日在臺北小巨蛋將舉辦免費索票的體育表演會(8月29日開放索票)，有來自全國的體育菁英好手，匯集超過30組以上的團隊跨界聯演，將體育專業結合表演藝術精采演出。

一優惠：則是配合體育署「動滋券」活動，鼓勵民眾持動滋券至相關合作運動產業業者消費，各業者也都有提出相關搭配優惠活動，期望能夠增加全民對於保持規律運動的重視。

體育署表示，每年推行國民體育日，目的是向民眾傳達：無論是任何年齡、任何工作領域的人，都應保持良好、規律的運動習慣，才能落實「健康久久」的口號，常保身體健康。109年度國民體育日將於9月9日正式展開，相關活動詳情請上網搜尋「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。

(中時 )