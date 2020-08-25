丁噹在《乘風破浪的姐姐》節目中精湛演出大獲好評，人氣爆棚，除了活動通告不斷，更獲得澳佳寶保健食品青睞擔任代言人，她說：「整年東奔西跑後，身體的各種養護是需要的，常帶著澳佳寶到處走，是身體保養的小秘方」。而工作滿檔的丁噹，今年七夕情人節在工作中度過，因此她趁著工作空檔，拍攝一組古代美女系列沙龍照，唱完古裝大戲《蘭陵王》的破億神曲〈手掌心〉後，一直很想嘗試古裝扮相的她，終於一圓心願，當作是送給自己今年的情人節禮物。

喜歡嘗試不同造型的丁噹，這回拍攝古代美女系列，展現丁噹的古典風味，一款看起來溫柔婉約又帶點俏皮可愛，另一款則是扮演楊玉環，大露香肩，十分性感美豔，二款風格迥異的造型，象徵她勇於突破、造型百變的自己，這無疑就是給自己最好的情人節禮物。

問及有沒有收過難忘的情人節禮物，她表示曾收過999朵紅玫瑰，當下真的驚訝不已，雖然感覺浪漫又甜蜜，但充滿粉紅泡泡的氛圍下，實際上卻是重到搬不動。

丁噹近來人氣爆棚，接下來不僅將在更多音樂綜藝的舞台上與大家見面，也將再度以「阿美」身份回歸，《搭錯車》2021旗艦版將於2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院；2021年2月26、27、28日台北國家戲劇院，《搭錯車》門票已 ibon售票系統門市和網路感動開賣。

丁噹體驗古裝扮相，當作送給自己的情人節禮物。（相信音樂提供）

丁噹體驗古裝扮相，當作送給自己的情人節禮物。（相信音樂提供）

(中時 )