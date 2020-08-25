田中千繪來台發展逾14年，過去因演出電影《海角七號》女主角紅遍亞洲，日前帶著新書《四十，仍懂愛》與好友大久保麻梨子一起錄《大雲時堂》，對於獨身赴異鄉打拚，二人都多有感觸，田中千繪甚至一度哽咽落淚，對於外界最關心的感情生活，她卻大方表示：「比較喜歡台灣的男生。」

田中千繪在新書分享來台發展多年對於「愛」的感觸，認為過去自己個性比較ㄍㄧㄥ，過於在意「優等生」標籤而不知如何愛自己，但來台生活多年後，漸漸習慣自在的生活，有時回日本反而感到無形的壓力。節目主持人李四端詢問粉絲最關心的感情話題，她大方回應：「比較喜歡台灣的男生，因為台灣男生比較體貼。」而剛拿到永久居留證的台灣媳婦大久保麻梨子也大力讚揚台灣男生，頻稱最欣賞老公的其中一點，就是會幫忙洗碗。

田中千繪（右）、大久保麻梨子擁有好交情。（momotv提供）

離開日本來台發展多年，田中千繪驚曝曾有2次想離開台灣，但當下決心想離開時，都因有工作邀約而留下來，大呼自己與台灣是「磁鐵般的存在」。而談到家人對她留在台灣發展的決定支持與否，她罕見在螢幕前落淚，表示母親起初非常支持，但後來卻不能理解女兒為什麼要在國外打拚，而自己因較不擅長說話，因此改用寫信方式，希望母親能夠理解女兒的心情。大久保麻梨子也提到，當年來台為了學好中文，只和台灣人來往，雖然有很多台灣朋友，卻因為文化差異而感覺無法融入，常常晚上一個人崩潰大哭。受疫情影響，兩人返日計畫皆落空，許多原定工作暫時延期，但田中千繪也藉節目再次宣布自己將繼承父親多年研究的彩妝理論，兩人希望在疫情過後，能帶給觀眾更多作品。

(中時 )