蔡英文總統今出席「台北市美國商會」（AmCham Taipei）2020謝年飯，強調政府將致力打造有利各方的健全投資環境，並盼與美國政府及「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益。

總統以英文致詞指出，今年看到各位身體健康齊聚在這裡，在臺灣的公司能持續營運，且還能到辦公室辦公，感到無比的感激。「我和我的政府團隊將持續捍衛臺灣的公共衛生和經濟環境，讓國內和國際業者能夠安心營運」。

總統也感謝「美國在台協會」台北辦事處長酈英傑，美國衛生部長阿札爾訪臺，彰顯了臺美堅實的夥伴關係。「台北市美國商會」扮演的重要角色，更加深化臺美堅實的夥伴關係。

她說，今年的報告中，樂見去年「臺灣白皮書」提出的82項議題，有11項約13％獲得解決，追平兩年前的最佳紀錄。也對白皮書中新增專章—聚焦人才培育與發展更國際化勞動力，深感興趣。

她說，很高興「台北市美國商會」是「美國在台協會」去年發起的「人才循環大聯盟計畫」合作夥伴，這些努力將讓臺灣成為全球經濟的關鍵力量與資產，也會是全球供應鏈重整之時，美國在亞洲最可信賴的盟友。

她說，更令我感到振奮的是，今年的《商業景氣調查》中，大多數（70.6％）美國商會會員對未來三年臺灣的經濟前景表示樂觀，並認為美中貿易衝突對臺灣經濟有正面影響，而對商會的業務無太大負面影響。這充分展現臺灣在身處變動環境下的經濟韌性。

她說，最近數據顯示，臺灣經濟在疫情期間仍維持增長，第一季經濟成長率2.2％，居亞洲四小龍之首，預期年度成長率為1.56％。臺灣經濟表現亮眼的關鍵在於不需要封城，工廠照常營運。半導體和5G基礎建設投資及居家辦公設備需求的增加，使資通訊產品及服務的需求大增，讓臺灣在全球最嚴重的經濟衰退中仍可維持穩定的經濟成長。

她說，臺灣在能源政策、勞工政策和法規面也有相當進展，目前有超過70％的法規評論期符合規定，並將恪遵透明度和責任制原則，持續力求簡化繁瑣和不必要的法規。

她解釋，我政府採取積極必要措施解決「台北市美國商會」提出的議題，同時提供更多獎勵、賦稅減免等措施鼓勵外國企業投資臺灣。

她說，臺美夥伴關係過去數十年來，雙邊的堅實友誼也是印太區域和平穩定的基石。因共同面臨疫情和威權勢力的挑戰，進而更加強化雙邊夥伴關係。「防疫夥伴關係聯合聲明」為兩國分享醫療資源及合作開發救命疫苗定調。

她說，臺美雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，擴大在全球衛生安全、傳染病防治和疫苗開發方面的合作，使此一夥伴關係更形鞏固。就如美國衛生部長阿札爾在簽署備忘錄時所說的，這讓臺美衛生部門過去二十多年來的合作關係正式化。

她指出，我國對外貿易發展協會也啟動「臺美企業聯盟」。臺美的密切夥伴關係也讓我們有機會提議洽簽雙邊貿易協定，加強合作，讓臺美兩國可以發揮產業互補性，深化雙方經貿往來，創造更多的商機，進而互惠互利。

她說，「台北市美國商會」會員一直在密切關注臺美洽簽雙邊貿易協定的進程。由衷感謝並歡迎各位向美國政府提供建議。臺美一貫堅固穩定的夥伴關係，不僅讓雙方互蒙其利，也有助於維持印太區域的自由、開放與繁榮。

她表示，「我向各位保證，政府將致力打造有利各方的健全投資環境」。期待與美國政府和「台北市美國商會」繼續合作，藉由共同價值提升共同利益。2020年是充滿挑戰的一年，即使面對全新未知的領域，仍堅持不懈。

總統強調，珍貴獨特的臺灣，需要各位繼續支持。我向各位保證，臺灣是你們堅定不移的夥伴，全心全力且有能力為臺美兩國和印太繁榮做出貢獻。

(中時 )