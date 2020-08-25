美式賣場好市多常常出現引起民眾搶購的零食，一名女網友分享，日前到好市多發現一款新上市的法國檸檬杏仁奶油餅乾，試吃過後覺得不會太甜，非常適合搭配咖啡、紅茶。文章一出，吸引不少網友的目光，大家都說要立刻衝去好市多購買。

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享一款新上架的法國百年老店檸檬杏仁奶油餅乾，她試吃後表示，「使用諾曼第奶油，酥脆的歐式奶油餅乾口感，吃得到檸檬香氣、杏仁顆粒，偶爾還能嘗到一點柑橘皮」，她還補充，因為有檸檬調和，吃起來不會太甜，滿適合配黑咖啡或無糖紅茶。

網友分享這款法國百年老店的餅乾。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另一臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上也有其他網友在分享這款餅乾，只見照片裡一盒有16個獨立包裝的餅乾，每包4片，且價格只要259元，這讓其他網友看到後忍不住大喊，「衝著成份可以買了」、「立馬加入口袋名單」、「我的荷包就要失血啦」。

(中時新聞網)