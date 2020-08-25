台大公衛學院進行的彰化縣萬人血清抗體檢驗結果，原定今(25)日對外公布，但卻臨時喊卡。疫情指揮中心指揮官陳時中指檢驗結果公布喊卡是「蓋牌」，還要台大公衛解釋原因，但指揮中心發言人莊人祥卻證實，上周就已收到這份報告。對此，有網友質疑陳時中累了嗎？並嗆他該下神壇就趁早。

陳時中指出，台大公衛學院在結果未出爐前不斷對社會報告，卻又在期中報告公布前夕突然蓋牌，希望台大公衛應對外說清楚不能公開的理由。不過，指揮中心發言人莊人祥也證實，上周就已經收到這份報告，但他也認為，研究結果應該要研究者來公布。

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，時中你累了嗎？一直威脅用政風辦彰化衛生局、用學術研究倫理審查辦台大公衛、用誇大的偽陽比率靠北普篩，可是你知道，「萬人抗體檢驗報告早就在你桌上了嗎？」並嗆聲，「該下神壇就趁早吧。」

其他網友也留言表示，「如果是這樣，今天時中在記者圍堵的時候還公開呼籲台大要盡快公布，是在演什麼」、「分明是去摸頭台大了，大啖河蟹」、「自己不敢公佈，還想賴給別人」。

(中時新聞網)