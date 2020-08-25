由於各大央行聯合寬鬆，加上疫苗研發傳出樂觀進展，多數風險性資產紛紛走揚，顯示市場情緒轉好，看好高收益債券後市。

中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如認為，預期美國經濟及企業獲利仍相對歐亞地區為佳，雖然評級機構預測高收益債違約率還未見頂，但美元高收債今年以來資金流入已轉正，預估高收益債利差將逐漸收斂，目前較看好BB等級的短期高收益債。

其中，短期高收益債由於存續期短，波動度相對較低，收益率較高，目前全球經濟成長率偏弱，短期高收益債較能提供下檔保護。

(工商 )