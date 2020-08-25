市場情緒好轉 看好高收益債券後市 21:212020/08/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於各大央行聯合寬鬆，加上疫苗研發傳出樂觀進展，多數風險性資產紛紛走揚，顯示市場情緒轉好，看好高收益債券後市。 中國信託全球短期高收益債券基金經理人蔡佳如認為，預期美國經濟及企業獲利仍相對歐亞地區為佳，雖然評級機構預測高收益債違約率還未見頂，但美元高收債今年以來資金流入已轉正，預估高收益債利差將逐漸收斂，目前較看好BB等級的短期高收益債。 其中，短期高收益債由於存續期短，波動度相對較低，收益率較高，目前全球經濟成長率偏弱，短期高收益債較能提供下檔保護。 (工商 ) #聯合 #全球 #短期高收益債 #情緒 #高收益債券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月工業生產指數 史上第三高 04:102020/08/25 財經要聞 《國際金融》市場氣氛樂觀 美股期貨走高 14:322020/08/25 財經 證券劃撥存款連9月創高 04:102020/08/25 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－黃金期價 漲多修正格局 04:102020/08/25 證券．權證 賺好賺飽 國泰金上半年大賺股票債券財 15:262020/08/25 財經 把脈金融趨勢－伊斯蘭債市 利多匯集之地 04:102020/08/25 全球財經 高屏大雨特報 明起三天嚴防雷雨彈 周末恐又有颱風 06:342020/08/25 生活 逾半數分析師預測…… 標普500選後首月 下跌機率高 04:102020/08/25 全球財經 聯發科、特斯拉等企業 呼籲FTC上訴高通專利壟斷案 16:332020/08/25 財經 《金融股》國泰金6月底帳面淨值再創新高 H1壽險現金股利收入減8成 15:062020/08/25 財經 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 台股狂噴3天後 專家洩2原因 鐵口明天漲跌 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 疫情威脅下 肯德基停用64年經典廣告語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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