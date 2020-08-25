美國聯準會主席鮑爾本周四（27日）將在全球央行年會線上會議演說，預料會做出「歷史性」的重大政策宣示，提出「平均通膨目標」，將通膨率推升到健康水位，以避免美國經濟「日本化」。

鮑爾若宣示要積極拉抬通膨率，與已故前主席伏爾克（Paul Volcker）的做法背道而馳。伏爾克1979～87年擔任Fed主席期間，祭出一連串升息動作，雖拖累全美經濟衰退，卻成功打擊通膨，美國經濟終究強勢復甦。

鮑爾在周四的虛擬全球央行年會上，將發表題為《貨幣政策框架檢討》（Monetary Policy Framework Review）的演說，概述Fed會採取哪些史無前例的努力，刺激通膨率回升到健康水平。

預料鮑爾可能在年會上提出「平均通膨目標」，這意味著一旦通膨率始終低於Fed設立的2％理想目標，Fed致力將通膨率推升到2％之上一段時間。

Brown Advisory固定收益部門主管格拉夫（Tom Graff）表示，市場對鮑爾周四演說的期待相當高，「那可能會是一場歷史性演說」。

Evercore ISI全球政策暨央行策略部主管古哈（Krishna Guha）在報告中寫道：「我們相信鮑爾會利用周四傑克森霍爾會議的演說機會替政策定調，好在9月例會上，提出意義深遠重大且值得冒險的溫和通膨措施。」

古哈及其研究團隊預期，在此景氣循環的復甦階段，Fed尋求適度讓通膨衝高，作為避免美國經濟「日本化」的手段。日本經濟泡沫化後，很長一段時間為低成長、低通膨所苦。

不過格拉夫也點出，Fed如何取信市場投資人，央行願放手讓通膨率高出2％，將是問題所在。

除著墨通膨外，Fed也可能如7月會議紀錄所示，強化完全就業的承諾。美國當前失業率在10.2％，雖從4月的峰點14.7％回降，仍遠高於2月亦即新冠疫情大流行前的3.5％。

(工商 )