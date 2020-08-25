資深媒體人黃光芹。（資料照片，謝維駿攝）

前總統馬英九日前引用「國防安全研究院」評估報告指出，共軍攻台「首戰即終戰」；國民黨立委陳以信也根據美國海軍研究院雜誌期刊《議事錄》預估，共軍可能在明年1月美國政權交接時對台動武。資深媒體人黃光芹諷刺，他們的目的就是要瓦解軍心，蠱惑台灣人直接投降！

前總統馬英九8月10日下午出席台北東區扶輪社八社聯合例會，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表演講。他引用「國防安全研究院」在2018年12月13日發表的評估報告指出，共軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。所以一個做總統的人不該告訴同胞台海發生戰事可以撐幾天，而是告訴同胞可以讓戰爭不發生。

國民黨立委陳以信21日也引用美國海軍研究院雜誌期刊《議事錄》（Proceedings）一篇文章表示，共軍可能在明年1月美國政權交接時對台動武。陳以信說他看了之後覺得很沉重，也感嘆台海之間的和平剩下不到5個月了。

對此，資深媒體人黃光芹今（25）日在臉書大酸，馬前總統最近頗來勁兒，他與同夥的「亡國論」，沒有一絲和平味，反而强調中共即將打台灣，而台灣不堪一擊。

黃光芹說，中共武嚇，馬英九文攻，若說他的目的，不是要瓦解軍心，蠱惑台灣人直接投降，她還真想不出別的。

黃光芹也批評，照馬英九子弟兵陳以信所說，強調台灣5個月後就要喪失和平，她不用寫什麼遺書了，倒請先公佈逃亡路線！

(中時新聞網)