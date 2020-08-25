網友貼出電費單，表示電費節省至少超過50%以上。(圖擷取自爆廢公社)

夏季來臨家戶幾乎都開啟冷氣消暑，但就害怕吃電怪獸的出現，讓帳單上的金額看了荷包都哭泣。一名網友昨(24)日表示，10幾年來每逢6-8月電費都會破萬，所以他在去年狠砸近20萬，將冷氣全數換成變頻。結果近日收到電費單時，金額讓他直呼省電超有感，電費從11688降至4166元，省了7522元。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上表示，家中空間約40坪，冷氣為獨立電表，10幾年來每逢夏季冷氣電費一定飆破萬，尤其107年最高，金額高達11688元。因此他去年決定，把室內電線全重配，冷氣也從定頻換成變，燈具也換了100支，從高發熱T5全部換成LED，這也讓室內熱源少，所以冷氣效率自然會再提升，耗電量也跟著減少。

就在日前收到電費帳單時，原PO看到金額感到相當滿意，「今年光冷氣電費就非常有感，只剩4千初，比起過去近2萬，節省至少超過50%以上，完全符合當初規劃的用電負載配置方式。」他也強調花了近20萬，無關回本，因為線路10幾年了，加上當初配線過於複雜，所以重配線路主要基於安全考量。

貼文一發也引起網友討論，「這篇看起來最有感覺」、「省的錢半年就一台冷氣了真的沒理由說冷氣貴而不更新」、「別再牽拖台電了啦！」、「現在新的家電都很省電了，太舊的不換掉，整年度下來多花的錢都可以換家電了，而且有壓縮機的還能報補助。」

此外，也有過來人分享，「我家之前也是在夏季電費都在1、2萬上下，買了計瓦器後，去測試每個家電，然後忍痛把耗電的換成節約家電，現在夏季電費大概5000左右，非常有感！」

(中時新聞網)