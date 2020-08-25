法國南部蒙彼利面向地中海的阿德格角(Le Cap d'Agde Naturist)，有1個聞名全球的裸體小鎮，此處可以是所有「天體愛好者」桃花源地，人人皆都可以全身脫光，明正言順的走在街頭上。然而現今卻傳出這個小鎮附近最大區的奧克西塔尼大區（Occitanie）地中海沿岸沙灘處，因裸體過嗨沒有帶罩預防，導致有高達150人感染確診，另外310人仍在檢查釐清當中。

根據外電CNN的報導，法國坐享「全世界最大天體營」美名的阿格德角（Cap d’Agde Naturist），由當地衛生局指出，上週有針對在海灘上的490位民眾進行抽測檢驗，結果發現有95人遭到感染，另外還有50位旅客在返家後也中標得獎，剩下的310人仍持續進行檢驗分析中。

「裸體小鎮」美名的阿格德角村，建村於1960年，裸體在這裡是合法，甚至可以看到不管在任何場地，店員客人皆是全身裸體，若有穿衣服在城鎮裡遊走，將會被視為違法，觀光客來到此鎮也必須加收245台幣的裸體稅，而且也有明文規定，若是以有色眼光來觀看他人將會受罰，這小鎮也是歐洲人最推崇的原始生活方式場地

據了解，這些「裸體主義者」已經在疫情期間引起各國關注。今年3月，捷克警方已經發出警告，明確告知這些市民、遊客們，在城鎮裡都必須帶上口罩。不幸的是，有些在海灘上的遊客或市民們完全不聽勸導，當地政府也逐漸嚴格規定，並強烈要求必定要帶上口罩，但仍是可以遵照村子內的裸體民俗習慣不用穿衣服。

(中時新聞網)