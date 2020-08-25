農曆7月中元祭典即將展開，為了讓客戶做好一年一度普渡拜拜的準備，華南銀行信用卡與量販通路合作，推出中元採買刷卡滿額即刻享有禮券及現金抵用券的優惠活動。

中元節採買普渡用品，搭配華南銀行刷卡活動，超澎湃、超划算。華南銀行信用卡與量販超市合作，即日起至9/2止，卡友於家樂福、大買家、大潤發、愛買等量販通路，單筆刷卡消費或單筆分期消費達指定金額，即可兌換禮券或現金抵用券。如在家樂福與大買家單筆滿2,000元以上，可兌換禮券100元，單筆分期滿5,000元以上，可兌換禮券300元，於愛買消費則有指定日期刷卡滿千元送百元現金折價券回饋。

此外，9/1～9/30華南銀行JCB信用卡加碼優惠，於家樂福消費，單筆消費滿1,500元，兌換150元提貨券；於foodpanda、Uber Eats輸入專屬序號享最高150元金額折抵。即日起至9/13止，於遠東SOGO百貨單筆消費滿3,000元，可兌換100元SOGO電子商品券，還有不限消費金額享免費停車1小時優惠。

除上述通路外，喜歡網購的卡友，只要動動手指也可輕鬆拿好康，8月底於momo購物、PChome、東森購物、博客來、蝦皮購物等網路通路，單筆分期達指定金額並完成登錄，最高可獲刷卡金1,200元，多項好康優惠，這樣Buy、最澎湃。相關活動訊息可洽詢華南銀行客服專線或上銀行網站查詢。

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