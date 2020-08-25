網路上流傳時代力量前主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔，而曾玟學也已宣布退黨。然而，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」曾公布一份黃國昌錄音檔，對此，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，則是在臉書發文指控該粉專是民進黨側翼，雙方隔空交戰。而今(25日)該粉專則是反擊，與陳致曉對賭200萬，要求陳致曉舉證，否則要下跪磕頭認錯。

針對錄音檔風波，黃國昌遺憾表示，對於曾玟學退黨感到錯愕、難過，指控音檔遭惡意剪接，過去幾年一直盡最大力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同理想與目標，「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過」。

該粉專指出，要求陳致曉簽訂民事契約，如果能舉證有民進黨黨部或民進黨籍的總統、市長、立委、議員等公職人員，長期支付本人薪資事證，本人願賠償200萬，如果無法如期舉證，須賠償200萬元，「如果不敢為之，就請你當眾向本姑娘高跟鞋下跪磕頭認錯，把這種沒營養的垃圾話吞回去。」

對此，陳致曉今晚也在臉書接受戰帖，他說，「我指明你的老闆就是民進黨金主！請直接對我提出刑法誹謗罪告訴！透過司法調查，也可以順藤摸瓜查出黃國昌錄音來源！」

(中時新聞網)