今日大陸傳出人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區有美國軍機闖入的情況。

據消息指出，解放軍於22日至26日，在黃海青島至連雲港以東海域內進行大型實彈射擊演習。同時也發布公告稱，任何船隻在上述時間內不得進入公告的臨時禁航區。

而大陸國防部今天發布聲明指出，今日有架美軍U-2高空偵察機闖入大陸人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動；聲明稱，此舉嚴重干擾大陸正常演訓活動，同時也嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部呼籲美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護演習地區和平穩定。

近期大陸軍事演習不斷，日前有軍事戰略專家就指出，美軍已將最新式戰場偵察機「月光女神」（ARTEMIS）部署至印太區域，對共軍執行斷層式的高度精密的情蒐與監控。

(中時 )