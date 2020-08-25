「星宇箱＃STARBOX」，外盒提箱使用 A321neo 航空貨運的AKH 集裝箱，類行李箱材質還可耐壓抗撞，十分吸睛。（摘自星宇臉書）

以宇宙為元素的星宇航空近日首次推出中秋禮盒，與台灣知名奶油圓餅店潮牌but. we love butter（簡稱but.）聯名推出「星宇箱＃STARBOX」，限量1500盒在35分鐘內直接完售，許多沒搶到的粉絲紛紛敲碗求加開，沒想到被黃牛用天價販售，也引出星宇董事長張國煒親自出面呼籲星宇粉絲：千萬不要買！

星宇航空搶搭中秋節商機，與圓餅店潮牌but.推出限量中秋禮盒「星宇箱＃STARBOX」，外盒提箱使用 A321neo 航空貨運的AKH 集裝箱，類行李箱材質還可耐壓抗撞，十分吸睛。星宇箱每盒售價1780元，於24日18：00開賣後，限量1500盒馬上就被搶購一空，甚至有粉絲發現網購平台竟已出現同款商品，但卻是以3倍訂價販售，每盒6000元的價格販售。

對此，「K董」張國煒在《星宇航空 討論區》社團討論區留言呼籲「拜託大家千萬不要買，不要助長這些投機客」。另外，張國煒也解釋，限量商品並不是為了飢餓行銷，讓黃牛有機可趁。而是每次都不敢做太多，「畢竟我們是航空公司不是禮品公司，賣不掉就是負債。」

張國煒進一步說，何況中秋是大節日，廠商是手工餅乾，「人家他們也要賣他們自己的品牌啊，要多他們做不出來我也沒辦法，這樣你懂嗎？」對於之後會不會在加訂，張國煒則表示最快也要等中秋後才有可能了，但也沒辦法知道過中秋節後大家還要不要。最後張國煒說「你們要買我當然很高興啊，尤其是疫情期間，收一塊算一塊，還有誰會要搞飢餓行銷，希望你們能諒解。」

星宇箱限量1500盒在35分鐘內直接完售，卻被黃牛用天價販售。對此，「K董」張國煒在《星宇航空 討論區》社團討論區留言呼籲「拜託大家千萬不要買」。（摘自星宇航空 討論區）

張國煒也解釋，限量商品並不是為了飢餓行銷，讓黃牛有機可趁。（摘自星宇航空 討論區）

(中時新聞網)