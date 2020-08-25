為感謝並肯定現今醫療環境艱困的情況下，始終堅守工作崗位默默付出的護理人員們，衛生福利部桃園療養院推薦張票護理督導長參加衛生福利部「第七屆優良暨資深典範護理人員」選拔，獲選為「優良人員獎」，於25日上午在衛福部舉辦之「第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」接受表揚。

張票護理督導長，於衛生福利部桃園療養院為精神病患無私奉獻超過26年，在病人及家屬眼中是個溫柔、親切又有耐心的白衣天使，其運用護理專業知能，在成人、兒童青少年領域協助急性、慢性及青少年日間病人建立病識感與藥物信守概念，提昇病人之社交技巧能力與生活品質，並幫助青少年重返校園等，深獲病人及家屬之肯定！在行政專業上更創新分享品管圈手法建置標準化護理站作業環境，讓工作人員於工作及作業環境大幅改善及提升服務品質，此外也推動病房廚餘管理避免病人哽噎、設計病人曬衣架合乎人體工學，符合逃生通道，亦推動領物盤點標準化，節省人力時間及提昇物品控管效能，此外更不遺餘力，推動病房病人安全文化經營與落實，更在學術發表上亦有卓越貢獻。

張票護理督導長表示，「護理是感動的志業」，尤其兼顧照顧當事者外，也關心主要照顧者的狀況，協助病患找到人生方向並與家人相處融洽，是相當有成就感及難忘的服務經驗。此外在精神科遇見癌末病患，基於倫理及專業考量下啟動團隊協助家屬，也幫助病患在自主意識下，做出當病況惡化時不要急救並完成簽屬DNR，以及與家屬討論照護計畫及處理流程，最後病患在家屬陪伴下安然辭世，而家屬也表達「有機會陪伴至親且至親沒有多受折磨安詳離開，就像睡著一樣，沒有遺憾。非常感謝！」以上都是護理工作讓人為之感動的小小體悟與大大收穫。

衛生福利部桃園療養院長邱献章，對於張票護理督導長在護理工作上的敬業熱忱與優異表現，給予高度肯定及鼓勵。同時亦感謝所有護理人員在推動醫療服務品質與團隊工作上的努力，表示護理人員是守護健康的溫柔力量！期許在未來持續創造更好的照護品質，讓每一位都能享有健康、快樂與感動。

(中時 )