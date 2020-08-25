總統蔡英文25日出席台北市美國商會謝年飯，她強調，台灣經濟在疫情期間仍維持增長，第一季經濟成長率2.2％，居亞洲四小龍之首，預期年度成長率為1.56％。

蔡英文向美商表示，她和政府團隊將持續捍衛台灣的公共衛生和經濟環境，讓國內和國際業者能夠安心營運。

她感謝「台北市美國商會」在今年6月發表「台灣白皮書」時，對台灣防疫成果的肯定，並且針對經貿政策，惠賜許多寶貴的建議。在今年的報告中，樂見去年「台灣白皮書」提出的82項議題，有11項約13％獲得解決，追平兩年前的最佳紀錄。

蔡英文指出，今年的《商業景氣調查》中，大多數（70.6％）美國商會會員對未來三年台灣的經濟前景表示樂觀，並認為美中貿易衝突對台灣經濟有正面影響，而對商會的業務無太大負面影響。這充分展現台灣在身處變動環境下的經濟韌性。

她強調，最近數據顯示，台灣經濟在疫情期間仍維持增長，第一季經濟成長率2.2％，居亞洲四小龍之首，預期年度成長率為1.56％。

蔡英文認為，台灣經濟表現亮眼的關鍵在於不需要封城，工廠照常營運。半導體和5G基礎建設投資及居家辦公設備需求的增加，使資通訊產品及服務的需求大增，讓台灣在全球最嚴重的經濟衰退中仍可維持穩定的經濟成長。

另外，台灣在能源政策、勞工政策和法規面也有相當進展。自2016年起，延長法規草案預告評論期至60天，目前有超過70％的法規評論期符合規定，將恪遵透明度和責任制原則，持續力求簡化繁瑣和不必要的法規。

蔡英文承諾，政府採取積極必要措施解決「台北市美國商會」提出的議題，同時提供更多獎勵、賦稅減免等措施鼓勵外國企業投資台灣。

蔡英文呼籲美商，支持台美洽簽雙邊貿易協定，加強合作，讓台美兩國可以發揮產業互補性，深化雙方經貿往來，創造更多的商機，進而互惠互利。

(工商 )