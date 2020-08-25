廣達集團旗下機器人公司達明宣布，勤益科技大學參加經濟部工業局主辦的第14屆「2020機器人智機化應用競賽」，以達明內建視覺協作機器人TM5，透過視覺與雷射辨識透明的培養皿與其深度進行夾取的醫療產業應用，獲得2020機器人智機化應用競賽佳作的殊榮。

達明表示，機器人智機化競賽以引導師生針對業界智慧製造需求，提出具創意與新穎的解決方案為主軸，勤益科大電子工程系教授彭成瑜表示，達明機器人內建視覺讓參賽學生能更迅速提出產業應用的解決方案，參與競賽的學生也表示，達明的TMflow流程介面簡單好上手，且在賽前由達明培訓中心，提供完整的機器人教學課程，包含機械手臂基礎教學、內建視覺的應用，以及開放進階介面，讓他們學習如何使用TMflow以外的語言進行編程。

達明培訓中心負責人林俊志也表示，除了TMflow介面外，達明也開放教育界使用 ROS（Robot operating system）機器人作業系統，讓學生可以用C++或Python、間接或直接的控制機械手臂及視覺系統。

達明機器人致力於產學合作，特別成立TM Academic，目前全台已與超過14所大專院校合作，全球超過30所與歐、美、東南亞大學的合作，提供完善的訓練課程與自動化教室設計，目前正規劃協作機器人考照及通過後的實習機會，落實產學接軌。

(工商 )