雖然近期美國復課與歐洲開放跨境旅遊再次導致兩地疫情升溫，但風險性資產的表現還是持續走揚，而這種情況不止反應在美國與亞洲科技企業的股價，也帶動外資對亞洲市場的布局。近期不斷傳出有知名科技企業要進入印度與越南設廠的消息，果然反應在外資上週買超這兩地的股市。

根據統計，外資在上週對東北亞股市都是站在賣方，大陸、台灣與韓國三地股市分別賣超6.03億美元、1.68億美元與3.51億美元，連帶也讓台股與韓股在上週分別下挫1.46％與4.27％；大陸股市則是在人行的刺激下小漲0.30％。從全年表現來看，東北亞三地的股市從年初至今仍為正報酬，指數漲幅遙遙領先東南亞股市。

較特別的是印度，儘管新冠肺炎的感染人數已是全球第三高，但印度股市到上週止已是連續五週迎接外資的淨流入，也讓今年至今的股市跌幅從原本的兩位數縮小到-6.83％，全年資金淨流入也來到42.11億美元，明顯拉開與東南亞各國的差距。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，根據8月美銀美林全球經理人調查顯示，雖然從第二季至今全球股市已漲了一波，但經理人的現金水位仍在4.6％，尚未來到4％以下的過熱區間，因此目前全球市場還在中性的水準。同時，也有將近8成的經理人調升全球景氣預期，顯示經理人對市場的預期比過去樂觀，且52％經理人預期未來12個月全球通膨將走揚。

林雅慧指出，市場對景氣預期的樂觀，也反映在亞洲的出口表現上。比如在半導體領域，隨著高階製程需求暢旺、遠距商機持續發酵並搭配智慧手機代工訂單的增加，台灣7月外銷訂單年增長達12.4％，創兩年半來與歷年7月最大增幅。

此外，中美在半導體領域的對抗，也讓亞洲科技出現聚落化效應，除了台灣以外，韓國、印度、越南與東協各國等也都出現科技大廠加速投資的消息，這些都是亞洲科技類股長線看好的題材。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧指出，在美國宣布禁令與傳出可能為下一波制裁名單的陰霾下，大陸兩大電商巨頭近期均交出優於預期的財報佳績，顯示就算外部貿易環境險峻，但大陸整體內需增長與消費升級的趨勢不變；而近期又有知名的大陸科技企業將尋求在上海、香港兩地上市，有望超越沙烏地阿拉伯國家石油公司，成為近年全球最大的IPO。

張致寧表示，大陸官方近期定調以國內與國際雙循環新戰略，來應對外部貿易環境的變化，而近期官方也開始針對跨省觀光、澳門自由行等陸續解禁，在搭配免稅額度放寬等政策提振下，相關產業短線皆成為A股的盤面焦點。

不過，從中長線投資的角度來看，內需引領的新經濟題材，如科技、健康保健與消費等產業，仍是投資人應留意的重心。

(工商 )