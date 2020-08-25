施羅德環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber指出，隨著11月的大選逼近，美國對新冠肺炎的回應似乎將成為選舉的主要議題。其他大量的議題也在爭取選民的關注度，而氣候變遷在美國政治議題上往往不像在歐洲那樣獲得高度宣傳。然而，大選的結果對氣候變遷非常重要，尤其是關於政策和相關投資的部分。特別是，兩黨的政策立場截然不同，以至於選舉結果將對受影響企業的投資前景至關重要。

先觀察到，拜登對氣候的承諾與最近推出氣候計畫的眾議院民主黨團一致。可能最重要的是，美國在2050年以前要達到淨零溫室氣體排放（greenhouse gas,GHG），與歐盟在「綠色新政」計畫中的期限一致。

其實設定遙遠的目標日期很容易，但需建立在短期目標實現，才能確保長期計畫能執行，否則這些目標日期也無法實現。拜登的能源政策著眼於再生能源，並制定了一些可衡量的短期目標。包括在五年內安裝五億個太陽能電板，以及六萬台風力發電機。

民主黨議員制定的計畫提供了進一步的細節，並強調了他們的野心。淨零碳排放的截止期限已經在幾個產業中看到：從2030年開始，新建築需要達到淨零碳排放，新車則是2035年、電力生產則是2040年。

在美國兩極對立的情況下，美國對於中國的貿易態度卻達到跨黨派的共識。另一個跨黨派達成的重要協議，就是投資基礎建設。

新聞報導指出，川普正考慮一項一兆美元的基礎建設計畫，以幫助經濟從新冠肺炎中復甦。主要會聚焦在道路與橋樑，以及5G網路與農村寬頻。

拜登的氣候政策強調，基礎建設是對抗氣候變遷相當關鍵的一環。其中一些政策的目標是減少碳排放：例如，在2030年前達到五十萬輛電動車充電站的目標。

然而，拜登的計畫還包括打造可承受野火、洪水與海平面上升等具適應力的城市，這不僅包括道路與橋樑，還有綠色電網以及改良的水利基礎設施。

雖然這些領域在拜登與民主黨的計畫下會獲得較大的投資，但其他領域可能遭受損失。例如終止對燃料補貼。這可能是與當前政策劃清界線，因為燃料遊說團體是川普重要的支柱之一。

談到氣候變遷政策，美國兩位主要總統候選人提供了二元選擇。不過，這種兩極化應不會持續太久。共和黨中的年輕成員一直在呼籲領導階層，在對抗氣候變遷方面應採取更大的行動。

不管選舉結果如何，相信之後的行動會能慢慢形成共識，即使目前仍在激烈辯論中。

各州已經意識到需要為氣候變遷與減少碳排放做好準備。以加州為例，該州是美國太陽能發電的領先者，2019年有18％的發電量來自太陽能。

其他州也可以善加利用其地理位置。我們看到狂風大作的中西部州逐漸轉向風力發電，因風力發電的成本在這些地區比其他能源發電較低。

而且，拜登與民主黨團都指出，在美國與其他經濟體的就業市場受到新冠肺炎打擊之下，這些氣候政策可以創造就業機會。根據拜登的計畫，前述的六萬台風力發電機將會是「美國製造」。

如果在拜登領導下，美國也會重新加入2015年的巴黎氣候協定。協定的締約國承諾將全球氣溫上升幅度限制在攝氏兩度。2015年美國在歐巴馬領導下為簽約國，但川普誓言退出協議。

新冠肺炎將國際焦點從氣候危機重新聚焦在健康問題上。因為疫情的關係，今年於蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變遷會議（COP26）已經被延後至2021年11月。

但即使我們的注意力轉移到其他地方，氣候變遷仍在發生。藉由再次承諾巴黎氣候協議，拜登可以持續對氣候變遷做努力，並對全球經濟減碳（decarbonising）挹注動力。

具體地說，我們認為，如果拜登當總統可見到美歐合作對中國施壓，以履行其氣候承諾。與美國的貿易爭端，以及美國對氣候策略的被動態度，也提供了中國在氣候變遷議題上躲藏的機會。重新正視氣候議題的美國，會與歐洲站在一起，在減碳議題上有更大的影響，並確保一個公平的競爭環境。

讓我們看一下電動車，以了解未來的潛力與變化速度。根據國際能源署（IEA），全球電動車銷售在2019年突破210萬輛，年增率為40％，但仍意味著電動車只佔全球汽車銷量的2.6％。同時，在美國，汽車與小型車的銷量超過1,700萬輛。

如果2035年的期限成為法規，在15年內，這些車輛都需要變成電動車。電動車的佔有率從零到2.6％花了15年，下個15年將朝100％的方向發展。

其實不管誰當選，支持能源轉型的經濟論點都會維持，因為我們目前看到這領域的強勁投資前景。不過，拜登當選的話，尤其再加上民主黨拿下參議院，將對轉型帶來巨大動力。在這樣的情況下，電動車、再生能源、氫能、電池儲能與更多產業的成長展望都會加快，投資人不妨關注。

但最重要的是，國際政治將有更大的結盟圍繞著快速減碳的需求，預期這會為世界其他地區追隨美國與歐洲的領導帶來推力。然後各產業就有機會成功實現低碳轉型，並帶來投資結果。

(工商 )