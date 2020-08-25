暑假結束開學了，位於近期話題人潮多的青埔商圈，大江購物中心與館內電影院SBC星橋影城於九月推出促銷看電影，隨著「天能」大片上映，大江APP會員消費滿5000元即可獲得電影票一張，憑票根即可兌換3C店櫃折扣金500元或指定店櫃折扣金150元，票根還能至SEGA遊樂場免費兌換遊戲代幣5枚及遊戲機台體驗券。

來自英國的SBC星橋影城，隸屬於Vue International連鎖電影院體系，旗下約有200多家的戲院分布於歐洲各國，台灣唯一一家就在大江購物中心，且在台已有19年歷史，擁有20廳、近4200個座位席，目前仍是全台最大的電影院。

今年因疫情肆虐，不僅全球影藝界大重創，全台影城觀影人次在3～4月業績亦下滑高達八成；SBC星橋影城則自7月15日起在三倍券與藝FUN券帶動下，業績成長約1～5％。為慶祝SBC星橋在台19年，購票即可抽SWITCH主機與健身環等，預期有望拉升業績成長動能。

(工商 )