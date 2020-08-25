2020台中購物節倒數最後一週，累積登錄金額衝破65億元，每人平均登錄消費金額超過2萬元，數據續創新高！經發局針對台中購物節APP累積餐飲消費資料進行分析，發現火鍋店、燒肉店最受消費者青睞。

經發局表示，購物節加上米其林熱潮，讓消費加乘，燒肉店與火鍋店，成為後疫情時代最夯的店家類型。

經發局分析火鍋店方面，輕井澤、築間幸福鍋物、阿官火鍋、海底撈火鍋、拾七石頭火鍋和鼎王麻辣鍋，累積登錄金額共3,216萬3,243元；燒肉部分，屋馬燒肉、茶六燒肉堂、原燒、森森燒肉、燒肉風間，累積登錄金額共2,933萬8,330元。其中，民眾登錄消費最多為屋馬燒肉，首位10萬元中獎人就是在屋馬消費3000多元抽中現金10萬元。

經發局表示，在米其林餐廳方面，購物節7週內累積登錄金額逾375萬，其中以肉食享樂主義的甕缸雞(東山棧)、滷豬腳(富狀元、富鼎旺)、溫體牛肉(尚牛二館)，平均每週刺激店家近29萬營業額；江浙四川上海名菜沁園春、陸園、知名台菜東方龍、馨苑、三喜食堂、甚至以經典中式大院風格的京華煙雲、新月梧桐，也吸引民眾前往品嘗，展現台中多元飲食文化。

巷弄美食的小吃店方面，中區40年老店黃記鵝肉、西區20年中式老店饕之鄉李姐的店、南區三姨素食、中區飄香40年老字號排骨飯范記金之園草袋飯，APP累積登錄金額7週內共計191萬2,787元，吸引民眾前往排隊品嚐。

(工商 )