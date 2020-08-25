明(26)日起西南風開始增強，水氣逐漸增多，中南部地區整天都會有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中南部有短時強降雨發生的可能，其他地區則維持多雲到晴，西南風增強預計將持續到周五(28)下半天，之後天氣會逐漸趨於穩定。

氣象局預報員葉致均表示，明天西南風開始增強，會一直持續到周五(28)，明天中南部有整天性陣雨或雷雨，也有局部大雨豪雨發生機率，尤其南部地區有短時強降雨發生機率，其他地區如北部和東半部大致多雲到晴，降雨型態以午後山區雷陣雨為主，但是山區不排除有局部大雨發生機率，周四、周五起北部及東北部有陣雨或雷雨發生機率，請民眾多加留意。

葉致均指出，目前菲律賓東方有一個普通低壓，目前發展仍在持續觀察。

溫度方面，中南部受持續性降雨影響，白天高溫約31到33度，其他地區仍有機會來到34至36度，北部、東部外出活動請做好防曬並多補充水分。

明天受西南風沉降影響，氣象局已針對白天台北市、新北市、基隆市、台東縣地區、花蓮縣縱谷、新竹縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷則亮起黃色高溫燈號，請民眾多加注意。

另外今天全台有6測站測得38度以上高溫，基隆、台北測得38.5度、花蓮縣富源、舞鶴測得38.2度，新北福隆測得38.1度，台中大甲測得38.0度，以上供民眾參考。

(中時 )