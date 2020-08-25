根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，受到自住買盤持續回籠的帶動下，單月3萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單月3萬棟的買賣移轉棟數，已經逐漸接近上一波房市榮景時的移轉量能，比較不同的是上一波房市交易熱絡時，雙北市單月的移轉棟數可達上萬棟，但受限房價水準等因素，現在僅回升到七、八千棟的數量，不過即使雙北復甦腳步較緩，但大台北以外的都會區交易量則相對雙北市穩健，主要這波反彈買氣仍以自用型為主，房價負擔越低的區域交易量增加的狀況越明顯。

全國7月建物買賣移轉棟數

7月全國的買賣移轉棟數為3萬551棟，月增19%，且年增3.1%，移轉棟數創下近55個月以來的新高，累計前7月的移轉棟數為17.1萬棟，較去年同期減少約1.1%，新北市7月移轉棟數重新站上6000棟，月增19%且年增3%，台北市2892棟也逐漸往3000棟接近，月增幅度達27%，桃園市與台中市也雙雙站上4000棟，台南市2246棟，高雄市則是回升到3634棟月增24%且年增12%。

以目前房市熱絡的交易狀況來看，8月雖然有民俗月可能讓部分民眾交屋腳步放緩，但7月房市交易量能增溫，預料8月的移轉棟數仍會較去年明顯量增，而全年的買賣移轉棟數有機會超過去年的30萬棟。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，今年不少內需產業企業主因疫情反而生意爆好，加上利率低，又因應美國資金寬鬆，台灣也多游資，都有利於房市發展，一掃先前疫情不確定性陰霾，預料全年移轉棟數持續近年走穩態勢，六都當中特別是桃園市與新北市將因不少重劃區賣壓緩解，年底總結將創佳績。而台中市在建商不斷購置如七期的高價土地，也會再推升台中的高價房產市場。

(中時新聞網)