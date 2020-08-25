樂天桃猿與中信兄弟下半季戰績落至B段班，今（25）日兩隊在台中洲際棒球場交手，兩隊都要搶勝進補，終場中信兄弟4比1打敗樂天，中信兄弟先發投手廖乙忠先發6局失1分、拿到對戰2連勝與單場MVP。

樂天派出洋投威拉諾先發，投8局被打7安打掉4分，主要是2發全壘打重傷害，威拉諾吞下5連敗；中信兄弟先發投手廖乙忠主投6局被打6安打、失1分，他前一場（7月28日）對決樂天也是主投6局，被打5安、送出4K，掉1分，2場投球表現平穩。

拿到個人第3勝的廖乙忠獲得本季第1座單場MVP，而且對戰樂天拿到2連勝、亦是投入中職2年來第1次出現對戰連勝，他表示，這是捕手的引導才能愈投愈得心應手。廖乙忠說，之前自己搞砸了很多場，主要是每隊打擊狀況不一，投球會想較多，未來他會再努力。

中信兄弟詹子賢開轟助陣、守備也很亮眼。（黃國峰攝）

1局下，中信兄弟攻占一、二壘，蘇緯達打出帶有1分打點安打，中信兄弟率先搶下1分；2局下，中信兄弟陳子豪揮出陽春炮、3局下詹子賢再補1支陽春全壘打，中信兄弟取得3比0領先。

4局上，樂天反撲，朱育賢二壘打，郭嚴文、藍寅倫接連安打，樂天扳回一城；不過，4局下，中信兄弟因樂天1次失誤，搶占一二壘，江坤宇打出安打，中信兄弟再下一城，並以4比1領先樂天至終場。

(中時 )