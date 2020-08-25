視訊會議應用程式Zoom在24日上午服務中斷約3小時，該公司稍後透過推特表示，服務現已回復正常，公司持續監控狀況，並向客戶誠摯致歉。由於美國許多學校已經開學，Zoom服務異常影響學生參與線上課程，也影響遠端辦公的使用者。

(工商 )