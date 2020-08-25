Zoom服務一度中斷 影響上班上學 22:002020/08/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 視訊會議應用程式Zoom在24日上午服務中斷約3小時，該公司稍後透過推特表示，服務現已回復正常，公司持續監控狀況，並向客戶誠摯致歉。由於美國許多學校已經開學，Zoom服務異常影響學生參與線上課程，也影響遠端辦公的使用者。 (工商 ) #Zoom #中斷 #上學 #視訊會議 #應用程式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北接送區臨停 擴大托老、長照機構周邊 13:162020/08/25 政治 5G趨勢不變 13檔概念股突圍 04:102020/08/25 證券．權證 中華電、交大、陽明大學合攻5G AIoT智慧醫療應用服務 16:122020/08/25 財經 中華電信與高速公路局合作 打造東山服務區智慧停車系統獲國際驗證 18:172020/08/25 財經 NEC卓越中心成軍 助台產業升級 04:102020/08/25 產業．科技 上博科技領頭打造智慧製造國際隊 04:102020/08/25 投資理財 讓核心主機專注於金融服務開發 信用卡、信貸業務 受惠最大 04:102020/08/25 金融．稅務 亞洲馬術錦標賽10月登場 台灣小將吸收經驗 17:532020/08/25 體育 擁抱5G，開放式創新論壇 9／1登場 04:102020/08/25 企業經營 八里門牌整編換新狀 地政專車好便利 14:492020/08/25 區域情報-新北 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 疫情威脅下 肯德基停用64年經典廣告語 - 財經 《商情》料收成惡化 芝加哥玉米和大豆齊漲 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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