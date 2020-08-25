德國上修Q2GDP 仍是史上最慘 21:592020/08/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局周二上修第二季國內生產毛額（GDP）初值，但仍創下1970年以來最大跌幅。受到疫情衝擊，上季GDP季減9.7％，優於初值與市場預估的季減10.1％。與去年比較，第二季GDP年減11.3％，同樣優於初值與市場預估的年減11.7％。 (工商 ) #GDP #初值 #德國 #上修 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NB需求強勁 外資看好微星、神基 04:102020/08/25 證券．權證 《國際經濟》負10.1％上修至負9.7％ 德國Q2 GDP仍是史上最慘 16:142020/08/25 財經 洛馬灌迷湯 政治大於軍事意義 04:102020/08/25 政治要聞 新冠肺炎恐秋冬大爆發 陳時中：病毒流感化可能性提高 10:542020/08/25 生活 採‧訪‧線‧上－好市多的魔力 04:102020/08/25 專題周報 兩大利多加持 分析師喊蘋果股價會再漲 16:412020/08/25 財經 投機泡沫湧入 知名投資人：無法解釋特斯拉暴漲 14:062020/08/25 財經 全球第二季智慧手機銷售統計 華為追平三星 18:512020/08/25 財經 政治制裁風險大 阿里投資人 美股轉港股避險 04:102020/08/25 全球財經 蓬佩奧剛離開中歐 陸外長王毅訪西歐五國 11:362020/08/25 財經 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 台股狂噴3天後 專家洩2原因 鐵口明天漲跌 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 疫情威脅下 肯德基停用64年經典廣告語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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