德國聯邦統計局周二上修第二季國內生產毛額（GDP）初值，但仍創下1970年以來最大跌幅。受到疫情衝擊，上季GDP季減9.7％，優於初值與市場預估的季減10.1％。與去年比較，第二季GDP年減11.3％，同樣優於初值與市場預估的年減11.7％。

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