Ifo經濟研究院25日公布，8月德國企業信心指數從7月的90.4點升至92.6點 ，不僅連四個月上升，更高於市場預估的92點，顯示德國經濟正從疫情衝擊中復甦。8月現況指數從84.5點勁揚至87.9點，展望指數從96.7點升至97.5點。

(工商 )