德8月企業信心改善 連四月上升 21:592020/08/25 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo經濟研究院25日公布，8月德國企業信心指數從7月的90.4點升至92.6點 ，不僅連四個月上升，更高於市場預估的92點，顯示德國經濟正從疫情衝擊中復甦。8月現況指數從84.5點勁揚至87.9點，展望指數從96.7點升至97.5點。 (工商 ) #升至 #企業信心 #Ifo #經濟研究院 #德國企業信心指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 道瓊成分股大換血 百年成員埃克森美孚慘遭剔除 09:522020/08/25 財經 7月工業生產指數 史上第三高 04:102020/08/25 財經要聞 把脈金融趨勢－伊斯蘭債市 利多匯集之地 04:102020/08/25 全球財經 陸港觀盤－陸資新經濟企業 漸成港股重要台柱 04:102020/08/25 全球財經 《國際金融》市場氣氛樂觀 美股期貨走高 14:322020/08/25 財經 不受美中角力影響 5G長線可期 14:402020/08/25 財經 證券劃撥存款連9月創高 04:102020/08/25 財經要聞 疫情阻擋不了熱情 「拉丁美洲企業家聯誼會」在台大交流 19:242020/08/25 財經 《電子零件》曜越攻玩家商機 Q3業績有信心 09:092020/08/25 財經 柯拔希聯手工研院、德商 推動台灣雷射產業發展 04:102020/08/25 財經要聞 財經熱門新聞 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 疫情威脅下 肯德基停用64年經典廣告語 - 財經 《商情》料收成惡化 芝加哥玉米和大豆齊漲 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。