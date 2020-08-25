公司治理跨年代計畫上路，金管會25日公布公司治理3.0版本，明訂2024年起將正式要求IPO（初次公開發行）、金融保險業、資本額100億元以上的上市櫃公司，獨董席次不得少於1/3，即至少165家公司，需調整的66家最晚2027年股東會要完成改選。

金管會主委黃天牧表示，2012年亞洲公司治理協會將台灣的評鑑排名，降到第六名，金管會從2013年開始推出公司治理1.0版本的五年計畫，2018年推2.0版是三年計畫，原訂2020年底到期，但金管會提前規劃3.0版本，在8月底前公告上路，黃天牧說：「有做就有改變，公司治理是沒有終點線的競賽，3.0版是要展現台灣的企圖心與決心」。

2010年時台灣在公司治理亞洲排名第四，前面就是香港、新加坡及日本，2012年突然被馬來西亞與泰國超越，2016年台灣終於回到第四名，2018年因為澳洲加入評比，一舉拿下第一名，香港、新加坡、馬來西亞分居二到四名，台灣則是第五名，2020年會再度公布排名，希望展現台灣公司治理決心後，今年可以超越馬來西亞，下一目標即是趕上星港。

公司治理3.0版有五大主軸，主要是強化董事會職能、推動企業永續經營、強化利害關係人溝通、接軌國際盡職治理及深化永續治理文化。

目前44家金融機構、121家資本額100億元以上的上市櫃公司中，有25家金融業、41家大型上市櫃公司獨董不到1/3，從2024年開始，最遲2027年6月股東會要完成改選；其次規劃增設「提名委員會」，對企業接班人選、董事名單進行一定的審核，金管會預計2023年時決定是否要強制或分階段推動。

且從2024開始，所有上市櫃公司半數以上獨董任期「不得」逾3屆，即最多不能當超過9年，最晚2027年6月所有獨董都不會超過9年，若再不符合規定，將被限期改善、罰款，最嚴重就是變更交易。

另外就是逐步推動年度財報自結數要在75天內公告，2022年是資本額100億元以上，2023年20~100億元的公司，2024年所有上市櫃公司都適用，2023年則是資本額100億元以上公司要在75天內公告會計師核閱的年度財報，並研議進一步縮短到60天公布。

在強化上市櫃公司ESG資訊揭露方面，一是參考TCFD揭露，2023年編制上市櫃永續責任報告書；二是參考SASB（永續會計準則）揭露，碳排或水污染造成公司成本的增加，2023年編制2022年永續報告書或企業社會責任報告書中揭露；三是擴大報告書編制範圍，目前是食品化工等公告，2023年是資本額20億元以上都要四擴大第三方驗證，2022年金融保險、化工上市櫃公司適用；五是報告書更名：由企業社會責任報告書，改為永續經營報告書。

在強化上市櫃公司股東會運作上，一是強化自辦股務中立性，2021年股東會要改選董事者，股務鼓勵委外代辦，研議每三年評估自辦股務公司的適格性，公告電子投票結果的可行性，二每天股東會召開上限，2021年由每天100家減為90家，2022年再減為80家。

三是上傳股東會議事手冊，由21天前提早到30天內前，及上傳年報由7天前提早到14天前，在2022年所有上市櫃公司適用；四是股東會表決結果即時公告，五是2021年發布函令興櫃公司採行電子投票。

(工商 )