藝人朱孝天日前自曝多年來飽受纖維肌痛症困擾，肌肉疼痛且難以自主復原，以致於無法正常拍戲；女神卡卡也曾因纖維肌痛症，影響歐洲巡演。究竟什麼是纖維肌痛症？

「症纖維肌痛其實不算罕見疾病，100個人裡面就有2、3人有，是一種全身性的慢性疼痛，常會伴隨失眠、注意力不集中、記憶力不好、憂鬱等合併症狀，」台北醫學大學附設醫院復健科主任康峻宏表示。

朱孝天在新開的網路節目記者會上分享，因為罹患纖維肌痛症，沒辦法做負荷比較重的工作，「肌肉一旦發炎，沒辦法像一般人一樣那麼快好，大家會很難理解一個高高壯壯的人，卻沒辦法蹲下來拿東西、拿不動，因為外在看不出來，大家會覺得你在耍什麼大牌。」

纖維肌痛症（英文：fibromyalgia）又被稱為「公主病」、「王子病」、「神秘的疼痛症」，經常好發於停經前後的女性身上，女生的發病率是男生的3～6倍。纖維肌痛症病人常會抱怨全身都在痛，但初步檢查，生理數值都正常，常找不出病因，因此這群病人常遊走於不同科別中，還可能被誤認為是無病呻吟、裝病。

但纖維肌痛症往往伴隨著憂鬱、焦慮、睡眠障礙、疲勞等症狀，並且容易出現注意力不集中、記憶力不好等認知障礙的狀況，影響病人工作、生活，大大降低生活品質。女神卡卡也長期飽受纖維肌痛症困擾，甚至每次登台演出前都必須注射止痛針劑，才能完成演出，2017年還曾因此暫別樂壇休養、延遲巡迴演唱會。

不過，有些纖維肌痛症的背後也可能是疾病導致，像是內分泌或風濕類疾病也可能出現類似症狀，因此康峻宏說，民眾若是有：

1. 持續3個月以上的廣泛性疼痛

2. 伴隨失眠、健忘、容易累、不專心等症狀

就要小心可能是纖維肌痛症，可至復健科、神經內科、疼痛科或風濕免疫科就醫，進一步確認、釐清病因。

纖維肌痛的病因目前仍未知，推測和大腦神經傳導物質失調有關，因此對痛覺特別敏感，發病原因可能和壓力、創傷、基因等眾多因素有關，造成神經系統不正常連結及變化，使痛覺被放大而表現出全身廣泛性疼痛。值得注意的是，若家族中有人曾得到纖維肌痛症，家族成員罹患纖維肌痛症的風險也可能增加。

非藥物治療則是以運動、認知行為、呼吸自律神經調節等方式改善。（圖片來源：陳德信）

至於纖維肌痛症的治療，主要目標是改善病人生活品質，把疼痛對生活的干擾降到最低，通常會以神經調節、緩解慢性疼痛的藥物治療，臨床上常用抗癲癇藥、抗憂鬱藥物等。非藥物治療則是以運動、認知行為、呼吸自律神經調節等方式改善。

康峻宏建議病友可培養運動習慣，從溫和的運動開始，像是瑜伽、走路、打太極等，循序漸進運動；飲食方面，避免刺激性食物，如酒精、炸物、醃漬物；維持正常作息、充足睡眠，儘量別給自己太大壓力。

中醫方面，除了藥物、針灸，病人也可自行按摩紓緩。中醫有「以痛為俞－以痛的地方當做穴點來按壓或下針，以收治療之效」的概念，在疼痛部位上施以均勻和緩的按壓，可以促進氣血循行，疏通局部的氣血瘀阻，改善疼痛，即使不懂得經絡穴位何在，一樣能透過按摩方法改善，病人可選擇自己好發疼痛的位置進行推按。

康峻宏強調，纖維肌痛症雖然無法完全根治，但病人只要積極治療，一樣可以擁有正常的生活，若情況控制穩定，也不需長期服藥。

除了纖維肌痛症外，不少人也聽過「肌筋膜疼痛症候群」，兩者該怎麼分辨？「最大的不同在於，纖維肌痛症的症狀是廣泛分布在全身，而肌筋膜疼痛症候群則是因為激痛點引發的局部疼痛，」康峻宏指出。

造成肌膜疼痛症候群的原因很多，像是運動傷害、長期反覆工作、肌肉過度使用等造成，多半能找出激痛點或緊繃的肌肉，並給予運動治療、物理治療等。纖維肌痛症則不一定有明確疼痛點及病因，多半需靠藥物治療控制，並搭配運動、心理諮詢及行為治療。

(中時新聞網)