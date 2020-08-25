原創作品《違反校規的跳投》。（文策院提供）

月初剛結束上海電影節市場展，月底即將展開的是深受國內業者最踴躍參與的香港國際影視展，以及北京國際電影市場展。由文化部影視局預算支持，文策院整備的2020北京國際電影市場展，於8月25日至8月28日舉辦，受到疫情影響，也將以線上展會作為主要呈現形式。

本次臺灣將有18間業者參與，參展作品也達21部之多。在上海電影節期間備受好評的「Taiwan Cinema電影快報」也推出第二集，來推廣臺灣的優質影片。

今年參展廠商也相當踴躍，台韓混血導演張智瑋首部自編自導，帶著半自傳色彩，講述混血小孩到哪都被當成外人的「失語危機」的台韓合製的長片作品《醬狗》，首次參展。此外，由文策院投資成立的「七十六号原子」更一口氣推出3部包含《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、《違反校規的跳投》以及《追兇500天》等原創作品來參與此次市場展。

在前次上海電影節期間，由文策院推出的「台灣電影快報」，也再次規劃第二集「Taiwan Cinema電影快報」，推廣更多優秀的臺灣電影作品，讓國際看到臺灣的電影實力。透過影片片花剪輯與旁白介紹，精選台灣電影最精彩的內容，並於中國大陸地區相關影音平台播出。「Taiwan Cinema電影快報第二集」可於9月1日起於文策院YouTube頻道觀看。

(中時 )