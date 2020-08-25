綜藝天王吳宗憲有3個女兒1個兒子，大女兒Sandy和兒子鹿希派跟隨他的腳步進入演藝圈，另外兩個女兒則相當低調，日前二女兒Vivian答應朱立倫外甥求婚，喜訊震撼演藝圈，今（25日）吳宗憲則難得曬小女兒Olivia，正臉首度曝光。

今適逢七夕情人節，吳宗憲在IG曬出和小女兒Olivia頭靠頭的同框照，寫下：「跟小三一起喝咖啡⋯噢不！是老三！希望明年的情人節⋯就有人可以接手爸爸的位置」，希望女兒可以早點找到好對象，洋溢滿滿父愛。

吳宗憲曬小女兒正臉。（圖／翻攝自吳宗憲IG）

照片中，Olivia雖然用小卡片遮住臉的下半部，但一雙水汪汪大眼電力十足，有清秀甜美的氣質，一點也不輸星姐Sandy，讓粉絲看了留言直誇「難怪Sandy會說老三最漂亮，原來是真的」、「老三的眼睛好漂亮」、「老三好美」，更打趣放話「憲哥明年我準備要跟你交接了」。

事實上，Sandy曾在節目《小明星大跟班》抱怨，稱吳宗憲偏心小妹，「我們家小妹長得超漂亮，所以他忽略我到一個地步！」讓吳宗憲急喊冤，難怪這回吳宗憲貼出合照，就有粉絲開玩笑說：「老大又要吃醋了」。

(中時新聞網)