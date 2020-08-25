情人節當天（25）日現場氣氛熱絡，由專業余文彥帶大家熱身操，隨後展開10人為一組的團體戰等活動。（體育處提供／戴上容新北傳真）

七夕夜晚就是要熱血沸騰，100位熱血單身男女參加板橋第一運動場的「我的每公里都有你，七夕夜跑聯誼活動」，透過3000公尺跑步來找運動同好，現場高達12對配對成功，令所有人驚呼連連，12對配對成功的佳偶們也很開心找到運動伴侶。

體育處表示，新北首次與國內兩大社群平台「運動筆記」、「樂福里」攜手舉辦聯誼活動，開放男女各50個名額，報名狀況熱絡，三天就有超過500位民眾報名，情人節當天（25）日現場氣氛熱絡，由專業余文彥帶大家熱身操，隨後展開10人為一組的團體戰等活動。

體育處指出，七夕夜跑聯誼活動，所有參加的人都可以獲得全運會運動方巾，配對成功者還贈送新北市運動中心免費體驗卷，讓兩人持續運動約會，考量參加者都是路跑愛好者，更加碼送出2021萬金石馬拉松參賽名額給配對成功的人，希望可以一起持續練跑到明年3月參加馬拉松。

體育處表示，活動由運動專業平台「運動筆記」規劃測3000的運動內容，以晶片計時系統為跑者紀錄成績，為了讓現場可以快速破冰，由專辦聯誼活動的「Lovely樂福里」設計互動內容，並搭配現有APP的功能，讓參加的跑友以最輕鬆、安全的方式找到運動同好。

(中時 )