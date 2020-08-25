俄羅斯反對派領袖納瓦尼20日疑似中毒昏迷，之後被送往德國就醫。他的主治醫師24日表示，臨床結果顯示，他確實有中毒跡象，體內出現膽鹼酯酶抑制劑（cholinesterase inhibitors）。德國總理梅克爾同日呼籲，俄羅斯政府應找出幕後黑手並追究責任，不過克里姆林宮25日回應，下毒的指控純屬無稽之談。

柏林夏里特醫院表示，納瓦尼仍在昏迷中，並以阿托品（Atropine）治療，沒有生命危險，但可能留下神經系統後遺症。膽鹼酯酶抑制劑的功效是避免神經遞質乙醯膽鹼（Acetylcholine）分解，常用於治療早老性癡呆症及重症肌無力，也會在殺蟲劑及神經毒劑中出現。院方表示，目前還不清楚是哪種藥品導致納瓦尼中毒。

然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，下毒指控是一派胡言，他根本不會認真看待，又稱有多種原因引發納瓦尼昏迷。他稱：「如果發現（導致納瓦尼昏迷）的物質，並確定是中毒，就有理由展開調查。」

俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾與女兒尤利婭前年在英國接觸到神經毒劑諾維喬克後入院，事後俄政府亦否認與此事件有關。

(中時 )