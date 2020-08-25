北韓勞動黨第一副部長金與正，日前據傳獲得委託，將掌控多數政治權力，以協助她的胞兄最高領導人金正恩的壓力，而這也讓外界猜測金正恩的身體狀況。據韓聯社報導，南韓國防部長官鄭景鬥25日表示，他認為金與正已經控制核心權力機關——組織指導部。

鄭景鬥認為，金正恩已經透過單一領導體系掌控黨政軍大權，只是向下屬分派角色和職責實現統治。鄭景鬥稱，金與正親口說過她總管對美、對韓事務，這應該屬實。問及金與正的正式職銜時，鄭景鬥先回答「組織指導部第一副部長」，隨後改口稱為「黨中央第一副部長」。

被問及金與正撕毀韓朝軍事協議進行局部武裝挑釁的可能性時，鄭景鬥回答，尚未發現異常動向。問及是否考慮針對挑釁採取相應軍事措施時，鄭景鬥做出肯定回答。

鄭景鬥還就北韓潛射彈道飛彈項目表示，據他所知，北韓一直在東海岸研製潛射彈道飛彈，已經完成研製並試射水下固定式運載器的階段。有議員指出北韓有進行地面試射動向，鄭景鬥沒有正面回答，只說北韓在進行多種試驗。

北韓勞動黨中央委員會組織指導部屬勞動黨中央委員會書記局機關，成立於1948年9月15日。金正日在1973年9月當選為該黨中委會書記兼指導部長、宣傳煽動部書記，尤其是取代其叔叔金英柱接任組織指導部後，在北韓被視為是金日成接班人。

金正日掌政後指導部部長之位懸空，由他以北韓勞動黨總書記身分親自指揮該部活動。因金正日由指導部控制勞動黨的活動，他把政府大部分職務轉移到勞動黨，使他可以控制幹部任免，得以掌握大權（這也是金正日被稱為「黨中央」的原因）。

金正日死後，組織指導部部長由其妹金敬姬擔任。張成澤被處決後，金敬姬也隨之失勢。前任部長是崔龍海，2018年3月隨金正恩一起訪陸。現任部長為李萬建，他也是中央政治局委員。

(中時 )