美陸高級貿易官員25日在電話會談中，重申對第一階段貿易協議的承諾。雖然這項協議的執行進度大幅落後，但美陸在關係動蕩之際，能夠保留雙方僅存的合作平台，仍然可對市場發揮強大的安撫作用。

美國貿易代表辦公室透過聲明表示：「雙方都看到（協議的）進展，也都承諾將採取必要措施確保協議成功」。

本次會談屬雙邊貿易協議相關安排，每半年都要開會審查協議執行情況。原定會議將於8月15日舉行，但是，川普總統因對新冠大流行相當不滿，因此宣布取消會議，並表示「現在不想跟中國打交道」。

華盛頓與北京目前正處於全面對抗狀態。香港國安法、南海軍事對峙、台海風險提高、科技戰加劇、以及雙方在外交、教育、金融等多方面衝突和摩擦，讓兩國脫鉤速度加快。外界擔心，美陸貿易協議這個雙方對話和接觸的唯一管道隨時可能關閉。

在8月15日會議取消時，有媒體指，中方向美方提出，除貿易協議之外，還希望利用這次會談就緩和兩國關係進行磋商，但是美方拒絕了中方建議。

《華爾街日報》則報導，美國前貿易談判代表、亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）認為，對陸方來說，這個協議能夠維持下去，就意味他們可以專注推動經濟復甦，不必擔心更多的關稅。對川普來說，只要陸方繼續大量採購美國農產品，讓美國農民滿意，就有助川普的選情。

美國官方數據顯示，今年上半年，美國出口到大陸的農產品只有73億美元，遠遠低於協議規定的365億美元。協議規定，今明2年，中方採購美國產品的總額要達2000億美元，今年為770億美元，目前完成金額還不到一半。在能源採購方面，上半年中方的採購目標是253億美元，但目前也僅完成5%。

(中時 )