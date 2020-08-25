知名成人網站《Pornhub》，是全球最大的色情影片網站之一，每年都會排名網站裡人氣最高的AV女優，亞洲人要打進《Pornhub》成為知名女優並不容易，而亞洲目前最熱門的女優就是來自大陸的劉玥，從她的個人主頁中，就可以發現她人氣相當高。

劉玥短短一年在《Pornhub》上人氣就很高(圖片取自/微博)

劉玥在《Pornhub》上面叫做「JUNE LIU」、藝名「Spicy Gum」，才加入短短一年的時間，在全網站裡排名第225、瀏覽量24200萬、擁有21萬粉絲，她在自我介紹中寫著，「出生於1998年，今年22歲，北京人，是一名留學生，目前居住倫敦，喜歡全球旅遊並嚮往自由」，劉玥自稱無父無母，去年因為擔心房租問題，想說可以在《Pornhub》投稿，藉此賺取一些收入。

劉玥第一部上傳的作品，是很久以前和前男友拍攝的影片，不僅畫質不好，拍攝過程中還一直晃動，但就是這部「沒什麼質感的A片」，讓劉玥打開知名度，且時機點正好，因為當時白人女性作品差不多飽和，相對來說亞裔面孔顯得稀有，尤其能講一口流利的英文，更是少數。

除了自己拍攝影片，劉玥接受客製化，網友可以指定情節、服裝、姿勢等來滿足性幻想，價格從台幣5000到9000元不等，劉玥網站部只有她自己當主角，還可以看到其他《Pornhub》女優的作品，也就是說當《Pornhub》上流量開始穩定後，開始上傳其他女優影片，自己則逐漸退居幕後，讓許多人佩服劉玥的生意頭腦以及野心。

(中時新聞網)