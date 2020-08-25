一年一度農會盛事，全國農會盃桌球錦標賽及趣味競賽，25、26日在走馬瀨農場熱鬧展開。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度農會盛事，全國農會盃桌球錦標賽及趣味競賽，25、26日在走馬瀨農場熱鬧展開，台南市長黃偉哲25日也與會同樂，逛農特產市集，品嘗了東山咖啡、牧草麵、虱目魚丸、火龍果、芭樂、文旦、芒果等優質台南農特產。

「全國農會盃桌球錦標賽」係由全國各縣市農會採輪流方式一年舉辦一次，今年已是第8屆，邀集來自全國17個縣市農會與行政院農業委員會等7個農政單位，24隊近900位參賽選手來到台南，展現出農業人才的活力與拚勁。

農委會副主委陳添壽、農糧署副署長莊老達、農金局長李聰勇、農訓協會祕書長王志文、畜產會執行長王忠恕、農業信保基金總經理邱美珠、中華民國農會總幹事張永成、台南市農會總幹事吳正仁等人共襄盛舉，並由黃偉哲與世界排名第8的桌球國手鄭怡靜為活動開球，揭開序幕。

黃偉哲表示，很高興能迎接來自全國各地的農會代表來到台南舉行農會盃桌球錦標賽，不管是運動、休閒、旅遊、住宿，走馬瀨農場都是一個最好的地方；也感謝台南市農會所舉辦的一些活動，不僅讓農民開心，而且讓會員們都有更好的交誼機會。

此屆活動還結合了台南農產推廣活動，有上千人參加，活動內容包括桌球分組賽、趣味競賽、農業推廣聯合成果展，還有中央畜產會、台南肉品市場、各區農會及青農農特產品展售。

(中時 )