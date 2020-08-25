蘆竹區南祥路23日晚間有一位拄著拐杖，步履蹣跚疑似迷途的老人，警方獲報後隨即到場處理。該名年約80歲的王老先生，下午14時外出至家附近的炒麵店用餐，飯後隨意散步竟迷失了方向，一路自桃園區同安街行走至距離4公里外的蘆竹區南祥路。

警方發現王先生自用完午餐後至晚間未曾再進食，於是先至超商買了麵包供其享用。而王先生因年邁記憶力不佳，不記得家中地址和家人的聯絡方式，只知道住在菜市場附近，警方憑著王老先生口述的片段特徵，立即駕著巡邏車載王老先生至桃園區的南平市場，試圖靠著街景喚起他的記憶，並且挨家挨戶地訪查。

在按了幾家門鈴後，最後前來應門的終於是王老先生的妻子，見到老先生安全返家，心中又驚又喜，並且表示老先生自下午出門後便無音訊，很是擔心他的安危，現在見到員警將他安全送回，這才放下心中的大石，鬆了一口氣。

蘆竹分局呼籲，請多關懷家中長者，建議可在長者身上配戴可供識別身分的物件，如愛心手環，若有迷途情事時，可以協助警方迅速幫助他返家團圓。

(中時 )