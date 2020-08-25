挑韭夫妻檔不用言語就很浪漫。（黃婉婷攝）

為了遮蔽陽光，家家戶戶也衍生出自己一套遮陽方式。（黃婉婷攝）

單打獨鬥的高阿姨速度完全不輸給其他鄰居。（黃婉婷攝）

騎進龍潭東興里中興路63巷32弄，獨有的韭菜香撲鼻而來，超過10戶家庭每早都在等待大溪韭商載貨來，一早的挑韭賽事就此展開，雖無法賺太多錢，卻讓平凡的葉菜成為敦親睦鄰的媒介。

每天清早，住戶們坐在巷弄間等待，遠從大溪來的韭商8點半左右就會抵達東興里，將車上一綑綑韭菜「卸貨」給婆媽，一天的挑韭大戰正式展開。無論是夫妻檔、親子檔、還是一人挑全場，手套一戴就備戰完成，門外用水泥鋪出來的地就是今日戰場。

挑韭大賽分為上下半場，上半場多半是在談笑風生裡度過，阿姨手抱2瓶維士比笑著說，挑久了就會熟練了啦，桌子一擺還可以給大家聊天的機會。高阿姨則指導，挑韭菜有些訣竅，除了要將黃掉、老掉的菜葉摘除之外，也要記得將開花的部分除掉，「那邊農藥比較多啦」。

忙完了上半場，下半場便換靈魂角色「小玲」出場，傍晚一到就會推車登記每戶戰績，只要挑滿一斤就能賺4元，高手一天可以挑到60斤，一般選手則是25斤左右，每天賽事的結果都不一樣。

里長張健華說，「韭菜一條街」持續約4、5年的時間，儼然成為地方特殊景象，但對里民來說絕對是件好事，畢竟在家待著也只是「被電視看」，沒幾下就睡著了，不如走出戶外吹風挑韭，也能和街坊聯絡感情，有益無害。

(中時 )