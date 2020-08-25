警員幫小朋友穿戴平常執勤時的配備。（黃婉婷攝）

七夕不只是情侶的專利！桃園市龍潭區1間補習班25日至龍潭派出所參訪，近70名的國小學童搶著體驗警察裝備，如應勤槍枝、手銬與防彈頭盔，同時搭配反詐騙、毒品等資訊，寓教於樂。離開前，小朋友也特地甜喊「情人節快樂」，讓現場員警過了印象深刻的七夕。

活動開始前，小朋友齊坐地板上觀看交通宣導影片，龍潭警方用影像的方式取代教條式的演講，提升吸收率。體驗環節中，警用裝備在桌上一字排開，員警除了讓孩子用手觸碰、感受重量外，也實際讓他們穿上防彈背心與頭盔，挺胸起來的姿態儼然就像個真的警察。

為了謝謝這群未來的主人翁，現場員警也「開箱」零食作為獎勵，只要答對問題就能夠領取餅乾，炒熱現場應答氣氛。離去前小朋友更可愛的高喊「警察哥哥、姐姐情人節快樂！」融化辛苦準備活動的員警，紛紛表示第一次收到來自孩子的情人節祝福，讓人留下深刻記憶。

「孩子應該了解生活周遭的社會資源。」補習班老師鄧宇庭說，認識職業別對孩子來說極為重要，藉由觀看卡通版宣導影片、用有獎徵答的方式來了解警察叔叔阿姨們工作，其實是很不錯的體驗。

暑假期間，龍潭警方多次籌辦「青春專案」活動，加強青少年反詐騙、毒品與預防犯罪等宣導活動，期望藉由活潑溫馨的活動，讓孩子們學習學業上沒接觸的資訊，除了提升對「警察」工作的了解與認知外，也能用習得的犯罪預防知識來保護自己。

(中時 )