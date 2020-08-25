白羅斯的政治動蕩愈演愈烈，現任政府的手段也在升級，一支據信是從白羅斯國防部提供的影片顯示，一架Mi-24武裝直升機，射擊反對派釋放的空飄氣球，這個氣球懸掛著紅白色的反對派旗幟。

The Drive報導，白羅斯獨裁總統盧卡申科(Alexander Lukashenko )，以8成選票贏得他的第5個連任之後，卻面臨他執政25年的最大危機，許多國民街頭反對他。盧卡申科通常被稱為歐洲的最後獨裁者，他以強硬手段打擊反對派，使得國民不信選舉結果，他也變得越來越四面楚歌。

#Belarus. I feared the video of military helicopters stopping Lithuanian balloons would not be released. But here you go, the Belarusian Defence Ministry published it indeed. Earlier,it claimed it used Mi-24 military helicopters to stop 8 air balloons “with anti-state slogans” pic.twitter.com/kc54dstqe1 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 24, 2020

反對派所舉的旗幟是白紅白的旗子，這是1991年蘇聯解體後，白羅斯曾經短暫使用的國旗，源自於1918年至1920年白羅斯人民共和國時的白紅白雙色三條式國旗。但是到了1995年，盧卡申科上台後，他改用成為蘇聯共和國時所使用的紅綠加上紅白滾邊的旗幟(取消鐮刀鎚頭部分)，將白紅白雙色三條式國旗視為非法。

流亡立陶宛的抗議者，將白紅白雙色三條旗，以空飄氣球升到空中，然後白羅斯軍方於2020年8月23日晚上，派出Mi-24攔截氣球。

白羅斯國防部在一份聲明中補充說：「8個氣球是從鄰國立陶宛釋放的，並且試圖侵犯白俄羅斯領空，因此加以擊落。」

白羅斯反對派以紅白三條旗為旗幟。(圖/美聯社)

白羅斯國防部稱，這起「挑釁行為」發生在阿什米亞尼地區的沃爾科夫希納村(Volkovshchina )附近。該地西部地區與立陶宛接壤，距立陶宛首都維爾紐斯僅40公里。

同時，立陶宛外交部表示，白羅斯的Mi-24直升機已侵犯其領空，對白羅斯發出外交抗議。

白俄羅斯空軍防空部隊代理副司令奧列格·奧洛夫上校(Oleg Orlov)解釋，這些看似無害的氣球會對飛行安全構成威脅，它們可能攜帶爆炸物，有毒物質等，所以有必要擊落。

奧爾洛夫上校強調說，他的飛行員是按照國際法行事的，他們沒有越過邊界進入立陶宛。

(中時新聞網)