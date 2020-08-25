華爾街看好蘋果與特斯拉股價持續走高，美國財經媒體CNBC主持人克拉莫（Jim Cramer）建議，兩家公司8月底進行股票分割，股價降低後便是買進時機。

蘋果與特斯拉股價近來迭創新高，市值攀升或接近紀錄新高水準。克拉莫指出，若將蘋果單純視為硬體製造商，或是將特斯拉看作汽車製造商，便會覺得兩檔股票十分昂貴。

在克拉莫眼中，蘋果是銷售必備科技產品的消費產品公司，而特斯拉則是剛好販售汽車的科技公司。

2020年來蘋果股價累計大漲71％，成為美國首家市值逾2兆美元企業。特斯拉股價同期狂飆381％，市值超過3,730億美元，大於豐田、通用和福特市值合計。

蘋果與特斯拉將於8月31日進行股票分割，前者一股分四股，後者一股分五股，分割後股價分別降至123美元和420美元左右。

克拉莫認為，蘋果與特斯拉繼續由庫克（Tim Cook）與穆斯克（Elon Musk）領軍，兩檔股票長期維持上升趨勢。他看好蘋果的服務業務與客戶忠誠度，還有特斯拉的電池業務。

市場研究公司D.A. Davi dson分析師佛特（Tom Forte）表示，蘋果5G手機即將問世，以及全球遠端辦公和線上授課趨勢，將推動蘋果股價更上層樓。

此外，投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）樂觀預期特斯拉股價將衝上3,500美元。他表示，大陸對電動車需求強勁，特斯拉將發表新電池，可望進一步推高股價。

特斯拉將於9月22日舉辦「電池日」（Bettery Day）活動，伊弗斯預期該公司將推出新電動車電池，該項先進電池技術預料顛覆市場，為特斯拉寫下另一個里程碑。

(工商 )