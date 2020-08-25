南韓國防部長鄭景斗今天表示，北韓最高領導人金正恩胞妹、勞動部第一副部長金與正日前應該已在核心權力機關組織指導部掌握大權，已獲授權「委管國政」。

根據《韓聯社》報導，鄭景斗25日出席國會國防委員會全體會議時，有議員質詢問及金與正是否已實際掌握組織指導部，鄭景斗回覆「目前判斷是如此。」

鄭景斗表示，目前認為是金正恩透過單一領導體系掌握黨政軍大權，但向下屬分派不同職責。他指出，金與正本人也曾表示自己主掌對美國及對南韓事務。被問及金與正的正式職稱時，鄭景斗先回答「組織指導部第一副部長」，隨即又改口更正為「黨中央委員會第一副部長」。

至於金與正是否真有可能廢棄兩韓軍事協議，並進行區域軍事挑釁行為等，鄭景斗回覆「目前尚未發現朝鮮人民軍有異常動態，但若北韓真的進行挑釁，會考慮採取相應的軍事措施。」

此外，對於北韓開發潛射彈道飛彈（SLBM）計畫，鄭景斗表示，據他所知，北韓一直在東海岸一帶進行開發，並已進行到完成研製、試射水下固定式發射體的階段，對於議員詢問北韓是否也進行地面試射，鄭景斗僅說北韓正在進行多種試驗。

另外，據「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，前青瓦台國情狀況室長張誠珉，21日在社群媒體發文表示，他認為北韓領導人只有在遭遇重病或政變時，才會將權力委託給他人，根據中國消息來源判斷，金正恩已「陷入昏迷，但生命尚未結束」。對此說法，鄭景斗並未發表回應。

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(中時新聞網)