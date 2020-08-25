前總統馬英九近日動作頻頻，頻對「小明」議題以及近期的兩岸議題上開砲，外傳馬是為了強勢回歸國民黨而製造聲量。但資深媒體人尚毅夫認為，馬英九對國民黨來說是負數，因為黨內有不少人附和他最近的言論，這樣會讓老百姓去做聯想和揣測，並對國民黨提出質疑。

尚義夫在政論節目《新聞面對面》中表示，就他所知，幾個月前馬英九有徵詢過其他人的意見，所以才會有消息傳出來說他要選黨主席，甚至是2024年又出來競選總統。

尚毅夫指出，馬英九要不要回鍋，他自己決定，但有一個最大的問題，就是馬英九背後有一些官司，他還是需要政治力量的支撐。因此馬英九若要選黨主席，尚毅夫懷疑，某種程度上來說，背後還有他官司的問題，並舉例稱，像是三中案就還沒解決。

尚毅夫說，馬英九現在是國民黨的負數，一直是國民黨的負數，因為他是前總統、是以前國民黨主席，所以他講話份量是高於一般人，大家會以他講的話來討論。而最嚴重的地方在於，馬英九出來講話，國民黨的智庫和不分區立委都出來附和他。

尚毅夫分析，整個黨的系統、黨的代表都跟著應和馬英九，讓會百姓怎麼去想？ 原來國民黨內部有些人是支持他的，這樣國民黨不遭殃嗎，所以為什麼說馬是負數，因為總是有一批人去應和他。國民黨不分區立委應和馬英九，民眾會去揣測說，馬英九的某一部分代表國民黨，如果這個邏輯沒錯的話，民眾就會說國民黨怎麼又有這種論調，這樣國民黨一定倒楣。

(中時新聞網)