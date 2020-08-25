嘉義地檢署去年偵辦百億地下匯兌案時，發現嘉義聞人博弈大亨蕭世耀涉嫌經營博奕網站、兩岸地下匯兌洗錢，4月分起訴蕭及共犯吳信毅等21人，當時被通緝的共犯賴朝興躲藏數月後，今25日主動投案，檢察官認定賴涉嫌重大，晚間諭知2000萬交保，有備而來的賴朝興20分鐘即籌到錢完成交保。

檢調調查，蕭世耀與賴朝興2013年在嘉義市設立捷豹集團台灣總管理處，旗下有7家子公司各負責美工平台、客服、程式設計、網路雲端服務、金流等業務，是頗具規模的網路博弈事業體，吳信毅則是其中一家子公司的負責人。

該集團自2013年至2019年底從大陸地區金融帳戶收付賭金，再分批透過地下匯兌將境外賭金匯回台灣，博弈、兩岸匯兌洗錢近8年間非法獲利37億3347餘萬元。

蕭世耀去年12月起被羈押近4個月，最後嘉義地院裁定蕭世耀2000萬現金及3000萬書面擔保共5000萬交保，但共犯賴朝興多次傳喚始終未到案而被通緝。

雖消息一度謠傳賴逃到菲律賓避風頭，但檢警根據線索研判賴仍在國內，不斷透過關係策動，賴朝興今終於由律師陪同投案。

嘉義地檢署複訊，認定賴涉犯賭博、洗錢防制等罪嫌重大，諭知2000萬交保候傳，賴律師20分鐘就籌到錢，交保後賴一行人火速離去。

(中時 )