新北市三重區有1名正妹租屋時，要求房東白天能夠讓她在房內唱歌，房東起先答應，卻在左右住戶抗議時收回承諾，導致這位正妹不爽反嗆：「隔壁每晚呼天喊地就行？」，事後這名正妹後續也搬離原本的租屋處，也告誡其他年輕租客，不要太過相信房東的話。

據了解，這名正妹因有在經營直播平台，每當她自己直播時，必須對自己收看網民高歌幾首歌曲，另一方面也是她本人愛唱歌，因此正妹在租屋時，就曾向房東提起，是否能夠接受她在合理時間內，在自己的租房內大聲唱歌？房東也承諾她可以，然而日子長久下來，左右住戶都向房東抗議此位正妹的歌唱聲音，嚴重影響到他們的安寧，導致房東後來收回承諾，不准正妹繼續在合理時間內，在房內大聲唱歌，讓正妹相當不爽，大聲回嗆房東：「隔壁每晚呼天喊地就行」，怎麼都不見有人對他們提出抗議

正妹表示，自己所租的房屋主要是由單層木板隔間所組成的雅房，收費為每個月15000元。正妹也透露自己都是在非就寢時間進行直播，唱歌也挑選多數住戶的非休息時間，無奈經其他住戶的投訴，卻收到房東傳來的訊息內容，要正妹立即不要再房內大聲唱歌直播，雖然正妹事後努力與房東討論仍是無果，最終正妹還是選擇搬離自己住了2年的租屋處，事後正妹也PO文向網民告誡，千萬不要過於相信房東向自己承諾的話，也挑針的說出「單層木板隔間的雅房，都能夠聽到隔壁間嘿咻的聲音，怎麼可能有好的隔音呢？」。

(中時新聞網)