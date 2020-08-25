慕軒飯店XCHA CHA THÉ 慕軒梓月禮盒。（慕軒飯店提供）

和逸飯店與慕軒飯店攜手台灣茶品牌CHA CHA THÉ聯名推出「和逸掬月禮盒」和「慕軒梓月禮盒」，9月1日前預購享88折早鳥價。（黃采薇攝）

夏末秋初將臨，多家飯店輪番推出月餅禮盒，無論禮盒外觀、各式月餅的口味都別出心裁，慧眼獨具攜手知名服裝設計師品牌；國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店，首度攜手台灣茶品牌CHA CHA THÉ聯名推出「和逸掬月禮盒」和「慕軒梓月禮盒」；而CHA CHA THÉ由夏姿•陳設計總監陳彩霞創立，透過簡約的包裝，提升傳統品茶與送禮的時尚感。其「和逸掬月禮盒」每盒1280元，「慕軒梓月禮盒」每盒1580元，9月1日前預購可享88折早鳥優惠。

選用陽光暖橘色調的「和逸掬月禮盒」，內2入廣式月餅、蜂蜜燕窩黃金糖（6入）及輕焙烏龍茶包（6入）。直接聯想秋季豐厚圓滿的意象，循古法調製鹹、甜口味，推出古早滷肉、棗泥核桃2種口味的廣式月餅，並搭配產自南投的輕焙烏龍茶葉，加入CHA CHA THÉ經典茶食─蜂蜜燕窩黃金糖，以蜂蜜、桂花、燕窩等天然食材加以繁複工法研製而成。

走華貴質感的紫色調的「慕軒梓月禮盒」，內含8入廣式月餅，搭配伯爵茶。搭配品牌緞帶緊繫團圓吉兆意象。特別推出古早滷肉、沁滷香菇、松子蓮蓉、棗泥核桃4款經典廣式月餅，為爽口、甜鹹的風味；特選清新柑橘香的伯爵茶與月餅同時享用，頗具層次感。

(中時 )